Gemlik çarşı deresi temizleniyor

Bu kapsamda Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri odun deposu istikametinden Gemlik körfezine bağlanan ve ilçe merkezinden geçen çarsı deresinde boydan boya çift taraflı korkuluk çalışmalarını tamamladı.

Çarşı deresinin, körfeze döküldüğü alana kadar olan kısmında ise 150 metre uzunluğunda ki dere duvarları 2 bin metrekare patlatma traverten taşlarla kaplanarak dere içine modern ve estetik bir görünüm kazandırılıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de hummalı bir çalışma yürüttüğü çarşı deresinde yosun temizliği yapılarak görsel kirliliğin önüne geçiliyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, ekiplerin çarşı deresinin bakım, temizlenme ve modernize çalışmalarına başladığını söyledi. Dere boyunda korkuluk çalışmalarına imza atarak vatandaşların can güvenliğini sağladıklarını da açıklayan Başkan Yılmaz, derenin çarşı içinde kalan kısmında da patlatma traverten taşlarla modern bir görünüm kazandıracaklarını dile getirdi. Modernize çalışmaları kapsamında dere tabanının mavi havuz taşları ile kaplanacağını açıklayan Başkan Yılmaz, bunun yanı sırada dereye deniz suyu pompalanarak devir daim sistemi ile canlıların üremesinin sağlanacağını, kötü koku ve görüntü kirliliğinin önüne geçileceğini sözlerine ekledi.