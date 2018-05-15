Gemlik çiçek açıyor

Ekipler, kentin muhtelif bölgelerinde başlattığı yeşillendirme, çim ekimi, ağaç dikimi, sulama, çapalama bakım ve temizlik çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.

Yürütülen çalışmalar doğrultusunda Kent Meydanı başta olmak üzere Atatürk Parkı ve çevresini yeşille buluşturan Gemlik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, naklettiği asırlık zeytin ağaçları ile kente estetik görünüm kazandırıyor. Ekipler park alanlarının yanında kent genelindeki kavşak ve refüjlerde de yeniden düzenleme yaparak tohum, çim ekimi ve ağaç dikimi gerçekleştiriyor. Çalışma yapılan alanlarda küçük dostlarda unutulmuyor. Kedi ve köpek evleri yerleştirilen alanlarda ki, su ve mama kapları ekipler tarafından rutin olarak kontrol ediliyor.

Yeşil alanların kentlerin estetiği açısından büyük önem taşıdığını dile getiren Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, çalışmalarla birlikte şehrin adeta yeşil bir elbise ile giydirilmesinin sağladığını ifade etti. Şehirlerin kimliklerini oluşturan en önemli unsurlarının parklar ve meydanlar olduğuna değinen Başkan Yılmaz, "Bu bakımdan yeşil alanları oluştururken ihtiyaç olan alanlarda yeni park alanları inşa ediyoruz. İlçemizde vatandaşlarımızın dinlenip stres atabileceği, yürüyüş yapabileceği alanların yanı sıra geleceğimiz olan çocuklarını da oynatabileceği 100’ün üzerinde parkımız var. Sıcak havalar Küçük dostlarımızı da unutmadık. Onlar içinde su ve mama kaplarımızın sayısını arttırdık. Gemlik’te yaşanan değişim ve dönüşümle önemli işlere imza atmaya devam edeceğiz" dedi.