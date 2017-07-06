Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2017 20:25

Gemlik Jandarma rampasında kaza: 2 yaralı

Bursa Gemlik Jandarma mevkiinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Gemlik Jandarma rampasında kaza: 2 yaralı

06 Temmuz 2017 20:25

Yaralanan şahısları çevredeki vatandaşlar araçtan çıkardı.


Edinilen bilgiye göre, Bursa’dan İstanbul yönüne doğru giden Cengiz K. kontrolündeki 16 U 1326 plakalı otomobil yoldan çıkarak takla attı ve yağmur kanalına düştü. Aracın sürücüsü Cengiz K. ve Murat S.’yi çevredeki vatandaşlar araçtan çıkardı. 112 acil ekipleri tarafından iki yaralıya ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. 112 Sağlık ekipleri iki yaralıyı da Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazada şoförün durumu iyi olarak bildirilirken, yanında bulunan şahsın bacağının üst bölümünde kırık olduğu öğrenildi. Yaralıların hastaneye sevkinin ardından araç da çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza sonrasında kısa süreli kilitlenen Bursa-İstanbul yolunda trafik kontrollü olarak verildi. Olay yerinin temizlenmesi sonrasında da trafik normal seyrine döndü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
BURSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 12 ŞEVVÂL 1438
  • 06 Temmuz 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:19
  • Güneş :05:34
  • Öğle :13:20
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:44
  • Yatsı :22:40
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!