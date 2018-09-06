Gemlik kamulaştırmalarla nefes alıyor

Gemlik Belediyesi, plânsız ve çarpık yapılaşma neticesi ortaya çıkan dar ve sıkışık mahallelerde kamulaştırdığı binaları yıkarak ilçeye nefes aldırmaya devam ediyor. Emlâk İstimlâk Müdürlüğü tarafından 2018 yılı kamulaştırma planlarında yer alan bir taşınmaz daha belediye yatırım programına dâhil edildi. İmar planlarında yolda kalan Demirsubaşı Mahallesi 218 ada 10 parseldeki 3 katlı binanın takas yoluyla kamulaştırılması tamamlanarak, yıkım işlemleri gerçekleştirildi. Yapılan takas karşılığında Gemlik Belediyesi’nin kendi kuruluşu olan GEMTAŞ A.Ş tarafından Cumhuriyet Mahallesi Çamlık mevkiinde yaptırılan konutlardan daireler mülk sahibi vatandaşlara teslim edildi.

Gemlik’te imar düzenlemeleri ve şuyulandırma çalışmalarıyla yeni yollar ve caddelerin planlara uygun şekilde düzenlendiğini ifade eden Belediye Başkanı Refik Yılmaz, “Yaşanabilir bir şehir için ulaşımdan yeşil alana, planlı ve modern Gemlik için çalışıyoruz. Gemlik’in bazı bölgelerinde yaptığımız kamulaştırmalar ile birlikte otopark, eğitim alanları, yeni meydanlar oluşturuyoruz. Çürük binaları yenileyerek depreme dayanıklı ve yaşanılabilir alanlar teşkil etmek için çalışmalar yürütüyoruz. Her şey daha güzel ve yaşanılabilir bir Gemlik için” dedi.