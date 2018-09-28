Gemlik kamulaştırmalarla nefes alıyor

Bursa'nın Gemlik Belediyesi, plânsız ve çarpık yapılaşma neticesi ortaya çıkan sıkışık mahallelerde kamulaştırdığı binaları yıkarak ilçeye nefes aldırmaya devam ediyor.

Yapılan imar düzenlemeleri sonrasında yeni yollar ve caddelerin planlara uygun şekilde düzenlendiğini ifade eden Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, “Yaşanabilir bir şehir için ulaşımdan yeşil alana kadar planlı ve modern Gemlik için çalışıyoruz” dedi.

Emlâk İstimlâk Müdürlüğü tarafından 2018 yılı kamulaştırma plânlarında yer alan iki taşınmaz daha belediye yatırım programına dâhil edildi. İmar planlarında yolda kalan Hamidiye Mahallesi Melten Sokak ve Ihlamur Sokak'ta bulunan binaların kamulaştırılması tamamlanarak, yıkım işlemleri gerçekleştirildi.

Konuyla alakalı açıklama yapan Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, “Gemlik'in bazı bölgelerinde yaptığımız kamulaştırmalar ile birlikte yeni eğitim alanları oluşturma, yeni meydanlar kazandırma, yolları açma ve genişletme, çürük binaları yenileyerek depreme dayanıklı ve yaşanılabilir alanlar teşkil etmek için çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

Şehir merkezinde de vatandaşların rızâsı ile istimlâkler yaparak dönüşüm çalışmalarını hızla sürdürdüklerini açıklayan Başkan Yılmaz, “Hayata geçirdiğimiz hizmetlerle Gemlik'in marka değerini yükseltmeye devam ediyoruz” dedi.