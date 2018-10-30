Gemlik kamulaştırmalarla nefes alıyor

Bursa'nın Gemlik Belediyesi, mahallelere park, meydan ve yeşil alan kazandırmak için kamulaştırdığı binaları yıkarak ilçeye nefes aldırmaya devam ediyor.

Plansız ve çarpık yapılaşma neticesi ortaya çıkan dar ve sıkışık mahallelerde, vatandaşlara modern hayat alanları kazandırmak için çalışan Gemlik Belediyesi, son olarak Demirsubaşı Mahallesi, Semerciler yokuşu köşesinde bulunan 5 katlı binayı takas yoluyla istimlâk edip yıktı.

Konuyla alakalı açıklama yapan Belediye Başkanı Refik Yılmaz, “İlçemizin bazı bölgelerinde yaptığımız kamulaştırmalar neticesinde otopark ve okul alanları oluşturma, yeni meydanlar kazandırma çalışmalarımız sürüyor. Çürük binaları yenileyerek depreme dayanıklı ve yaşanılabilir alanlar oluşturmak için çalışmalar yürütüyoruz. Semerciler yokuşunda istimlâk ettiğimiz 5 katlı binayı yıkarak bölgeye nefes aldırdık. Mülk sahibi vatandaşlarımızı da Yeni Mahalle Çukurbahçe mevkiinde yaptırdığımız modern konutlara yerleştiriyoruz” dedi.