Gemlik Körfezi artık daha temiz

Gemlik Körfezi'nin artık daha temiz olacağını vurgulayan Başkan Aktaş, ‘Yeşil Bursa' markasının temiz çevre ile perçinlenerek, daha yaşanabilir bir şehrin geleceğe taşınacağını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi'nin ‘Daha temiz Bursa ve daha temiz bir Gemlik Körfezi' hedefiyle, BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan Küçükkumla Atık Su Arıtma Tesisi törenle hizmete başladı. Küçükkumla Armutlu Yolu üzerinde faaliyete başlayan tesisin açılışını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz gerçekleştirdi. Açılış törenine AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Yaşar İslam, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ bürokratları da katıldı.

Alinur Aktaş, ‘temiz çevre, temiz gelecek' fikrinden hareketle çalışmalarına yön verdiklerini söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin şehir merkezinde olduğu gibi ilçelerde de temiz bir gelecek için çalışmalarını planladığını anlatan Başkan Aktaş, “Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ aracılığıyla Bursa'nın alt yapısını adeta yeniden planlıyor. 3 milyon nüfuslu Bursa'yı sağlıklı ve içilebilir su ile buluştururken, atık su ve yağmur sularını çevreye zarar vermeden uzaklaştırarak, içme suyu havzalarında bulunan kirletici unsurları kontrol altında tutup sürekli gelişime açık bir yönetim anlayışı uyguluyoruz. BUSKİ Genel Müdürlüğü'müz, önemli yatırımlarla, Bursa'nın susuzluğa maruz kalmaması için çalışıyor. İçme suyu, yağmursuyu ve kanalizasyon çalışmalarının yanında arıtma tesisleri ile suyu ıslah ederek, Bursa'ya kazandırıyor” diye konuştu.

Başkan Aktaş, son bir yılda 469 kilometre içme suyu hattı, 60 kilometre yağmur suyu hattı, 2 kilometre dere ıslahı, 34 adet su deposu, 87 bin ton asfalt yama, 96 bin ton asfalt kaplama ve 6,5 milyon metrekare sathi kaplama yapıldığını da sözlerine ekledi. Standartları yükselterek, durmadan çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Başkan Aktaş, Gemlik, Mudanya, Kurşunlu, Küçükkumla, Akçalar, Nilüfer ve Mustafakemalpaşa'da atık su arıtma projelerinin uygulamaya alındığını da hatırlattı.

40 bin kişiye hizmet

2010 yılında kredilendirme çalışmaları yapılan, 2016 yılında yapımı başlatılan bu tesislerin tamamlandığını kaydeden Başkan Aktaş, “Bursa'da tamamlanan yatırımlardan birini daha hizmete almanın heyecanını ve sevincini yaşıyoruz. Bu tesis, Gemlik Körfezi'nin kuzeyinde kalan bölgelerde yer alan Küçükkumla, Büyükkumla, Narlı ve Karacaali'nin atık sularının arıtılması maksadıyla yapıldı. Günlük 5350 metreküp kapasiteli olan tesis, 40 bin kişilik nüfusa hizmet verecek” dedi.

Alinur Aktaş, “AB standartlarındaki çıkış suyu, 1364 metre uzunluğunda, yaklaşık 40 metre derinlikte, 500 mm çaplı hdpe deniz deşarjı hattı ile Marmara Denizi'ne deşarj ediliyor. Emit Group - Alkataş A.Ş. ortak girişimi olarak Haziran ayından beri işletilen tesis, aynı yüklenici tarafından 1 yıl işletilecek. Kamulaştırma ve derin deniz deşarjı ile birlikte tesisin toplam yatırım maliyeti 47 milyon TL'ye ulaşıyor” dedi.

Gemlik ve körfez için hayati önem taşıyan bir tesisin daha tamamlandığını dile getiren Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, ilçeye yaptıkları yatırımlardan ötürü Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'a teşekkür etti. Aktaş, konuşmaların ardından açılış kurdelesini keserek tesisin faaliyetini aşlattı.