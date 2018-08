Gemlik kurban bayramına hazır

Vatandaşların kurban vecibelerini rahat şekilde yerine getirebilmeleri için çalışan Gemlik Belediyesi, kurban pazarları ve kesim yerlerindeki hazırlıklarını tamamladı. Kurban bayramında kurban satışları Muratoba Mahallesi’nde hizmete sunulan mezbaha alanında kurulan hayvan pazarında yapılıyor. Ayrıca vatandaşların kurbanlarını rahat bir şekilde alabilmeleri ve mezbaha alanına ulaşımlarını sağlamak amacı ile 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndan 08.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz olarak servis hizmeti de sağlanıyor.

Gemlik Belediyesi tarafından kurbanlık satış noktası olarak belirlenen hayvan pazarının dışında satış yapılması kesinlikle yasaklanırken, yasağa uymayanlara ise Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gerekli cezai müeyyide. Kurbanlık satışı yapılan alanda ise denetimler Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

Konuyla alakalı açıklama yapan Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, “Gemlikli hemşerilerimizin rahat ve temiz bir ortamda kurban ibadetlerini yerine getirmeleri için Gemlik’te her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban satış ve kesim alanını oluşturduk. Kurban satış bölgemizde her yer temiz ve hijyenik. Kurbanlıkların sürekli uzman kontrolünde olması için de her türlü tedbir alındı. İnşallah her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlarımıza rahatça kurban vecibelerini ifâ etmelerini sağlamış olacağız” dedi.