Gemlik Meslek Lisesi'nin temeli atıldı

Bursa'nın Gemlik ilçesine teknik lise yapılıyor.

Gemlik Belediyesi'nin Eşref Dinçer Mahallesi'nde tahsis ettiği arsaya Bursa Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yaptırılacak 24 derslikli Meslekî ve Teknik Lisesi'nin temeli dualarla atıldı. Törene Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Milli Eğitim Şube Müdürü Nihat Ergül'ün yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Nihat Ergül, temeli atılacak Gemlik Meslekî ve Teknik Lisesinin önümüzdeki eğitim-öğretim yılına kadar tamamlanacağını söyledi.

Belediye Başkanı Refik Yılmaz da, lisenin uzun zamandır deprem riski sebebiyle öğrenci ve veliler için tehlike arz ettiğini söyledi. “7 yıl öncesinde kadar bu bölgelerde yaşamak çileydi” diyen Başkan Yılmaz, “Bölgede alt yapı yoktu, yol yoktu, ulaşım yoktu, cami yoktu, okul yoktu, sağlık ocağı yoktu. Burada yaşayan insanlar ihtiyacını karşılamak için merkeze giderdi. Ama şimdi hamd olsun okulu da, camii de, perşembe pazarı da, sağlık ocağı da, hastanesi de, bu bölgede hizmet girdi” dedi.

Her hafta ya bir açılış yada bir temel atma geleneğinin devam ettiğini dile getiren Başkan Yılmaz, önümüzdeki hafta Hayriye köyünde ürün satış yeri açılışını, diğer haftada Hisartepe Mahallesi Farabi Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışını yapacaklarını müjdeledi.

Yapılan konuşmaların ardından lisenin temeli atıldı.