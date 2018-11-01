Gemlik zeytini hastalıkla boğuşuyor

Bursa'da Gemlik zeytinini hastalık vurdu.

Gemlik ve çevresinde zeytinlerde mantar, takoz ve sinek vuruğuna sıkça rastlanırken, bunun sebebi hakkında çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Orhangazi ve Gemlik arasında bulunan Cargill fabrikasının uzun zamandır yer altına gönderdiği suların da zeytini etkilediği ve bu durumun fabrikanın kurulmasından bu tarafa her yıl artarak devam ettiği iddia ediliyor. Bölgede bakım dönemlerinde yapılan ilaçlama ve gübre işlemlerine rağmen zeytinde hastalık olması hayretle karşılanıyor.

İlaçlama dönemini atlayanların veya maddi imkânsızlıklardan dolayı ilaçlama yapamayanların haricinde, muntazam ilaçlama yapan çiftçinin ürünlerinde bile aynı hastalığı rastlandı. Gemlik ve çevresinde pek görülmeyen, genelde Akhisar, Edincik ve Ayvalık bölgesinde rastlanan takoz (zeytinde şekil bozukluğu), Gemlik'te zeytin üreticisini mağdur etti.

Gemlik bölgesinde bulunan zeytinlerde bu yıl görünen bir diğer hastalık ise sinek vuruğu. Zeytini etkileyen ve delikler oluşturan halk arasında ''sinek vuruğu'' olarak adlandırılan bu hasar, zeytinin kalitesini doğrudan etkileyerek, sofralık zeytinin yağlık zeytin kalitesine düşmesine sebebiyet veriyor .

Mantar da görüldü

Üreticilerin mantar veya halkalı leke olarak adlandırdığı hastalık da Gemlik bölgesinde görüldü. Genelde ilaçlama yapılmayan bölgelerde görülen mantar hastalığının ilaç yapılan yerlerde de görülmesi soru işaretlerini beraberinde getirdi. Çiftçiler, hem ilaç kullandıklarını, hem gübre ve bakım zamanlarını kaçırmadıklarını ifade ederek, “Mahsûlü daha kaliteli almak için attığımız ilaçlardan maalesef netice alamıyoruz. Her yıl ilaçların yetmediğini fark ediyor, gerekirse daha fazla bakım yapıyoruz. Buna rağmen hastalıktan kurtulamıyoruz. Bu konu ile alakalı yetkililer ve odalar araştırma yapmalı” dediler.

Marmarabirlik sinek vuruğu olan zeytini de alacak

Marmarabirlik'ten yapılan açıklamada, sinek vuruğu olan ürünlerin seçilmeden getirilmesi, birinci kalite zeytin gibi değerlendirilmemesi gerektiği belirtirken, uygun fiyata bunların da alımlarının devam edeceği bildirildi.