Gemlik’e akıllı bisiklet sistemi geliyor

Türkiye’nin pek çok il ve ilçesine bisiklet ve otomasyon sistemi kuran Kayseri Belediyesini, Gemlik heyeti ziyaret ederek incelemeler yaptı. Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz ve meclis üyelerinin katılımıyla yapılan ziyarette, ’Kaybis’ adı verilen akıllı bisiklet sistemi ile alakalı incelemelerde bulunuldu.

Türkiye’de ilk bisiklet sistemi Kayseri de yapıldı

Gemlik Belediyesine özel yapılan sunumda söz alan sorumlu mühendis Nedim Erdem, "Kayseri, bisiklet sistemini ‘Türkiye’de ilk uygulayan Belediye. Kiosk adını verdiğimiz sistemde, Kayseri genelinde 40 istasyonumuz bulunuyor. Her yıl 5 istasyon arttırıyoruz. Sayıyı önümüzdeki yıl 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz. İl merkezimizde 450 bisikletimiz var. Toplam da 26 bin abonemiz var. Günlük 2600 kullanıcı ortalamasıyla bisikletlerimizi kiralıyoruz.

Bisiklet sistemini kurarken öncelikli amacımız, raylı sistemin bulunduğu istasyonlara bisikletle ulaşılmasını sağlamaktı. Bunu kısa sürede tamamladık. Biz daha genç kesimden beklerken, yaşlı amcalarımızın bile bisiklet kullandığını gördük, bu da amacımıza ulaştığımızın göstergesi oldu.

Bisiklet kullanımında üç başlığı göz önüne aldık; sosyal sorumluluk, turisttik hizmet ve ulaşımı kolaylaştırmak. Biz raylı sisteme katkı amacıyla düzenlerken, Gemlik’te de aynı zamanda turistik olarak da değerlendirilebilir. Gemlik’te yapacağımız incelemeler ve Gemlik Belediyesiyle yapacağımız değerlendirmeler sonrasında, istasyonları da buna göre oluşturacağız’’ dedi.

Kayseri Ulaşım Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu da, "Bizde biz atasözü vardır ‘kötü komşu ev sahibi yapar’ diye. Biz de sistemlerimizi dışarıdan aldık, sonrasında yenilemelerin ve geliştirmenin yüksek fiyatlara ulaştığını görünce üretime yöneldik. Gemlik Belediyesi de, bu konuda bizleri öncü görmüş, kendilerine teşekkür ederiz’’ diye konuştu.

Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz ise, ‘’Yerli, üreticinin her zaman yanında olmalıyız’’ diyerek, Göndoğdu’ya Gemlik zeytini ve zeytinli çikolata armağan etti.

Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz ise, ‘’Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kurduğu şirketin ürettiği bisikletleri, meclis üyesi arkadaşlarımızla yerinde incelemek için Kayseri’ye geldik. Bisiklet sistemi Gemlik için çok önemli. Özellikle doğu bölgesine ulaşımı hızlandıracak bir uygulama olacak. Hedefimiz bisiklet kullanmaya özendirmek, Gaz salınımını azaltmak öncelikli olacak. Üniversite, Doğu Bölgesi, İskele ve Kayıkhane mevkiinde istasyonlar kurmayı düşünüyoruz. Her sene de adeti ve istasyonları artıracağız. Biz bunun sözünü vermiştik, şimdi yerine getiriyoruz.

Daha önce bu tarz sistemleri yurt dışından almak zorunda kalırdık. Bugün ise yerli üretimle sisteme ve bisikletleri kavuşuyoruz. Bu anlamda Kayseri Büyükşehir Belediyesine yerli, üretime yaptığı katkılar ve sosyal sayılabilecek, aynı zamanda sağlıklı yaşamı da ön plana çıkaracak projeleri için teşekkür ediyoruz.

Gemlik’e ilk etapta 100 adet bisiklet ve dört istasyon kazandırarak başlayacağız. Gemlik her şeyin en iyisine layık derken, sağlıklı yaşamak da Gemlik’in hakkı. Bizler de, bunu sağlamakla yükümlü seçilmiş kişileriz. Önümüzdeki günlerde teknik arkadaşlarımızı Gemlik’te ağırlayarak incelemeleri tamamlayacağız. Projenin Gemlik’e hayırlı olmasını diliyoruz’’ dedi.