Gemlik'e Erzurum Kültür Evi

Bursa'nın Gemlik Belediyesi hemşehri derneklerine desteğini sürdürüyor.

Belediyenin tahsis ettiği arsaya Gemlik Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından “Erzurum Kültür Evi” inşa edilecek. Belediye Başkanı Refik Yılmaz ile Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hacı Örnek proje hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Yılmaz, Gemlik'te, Erzurumluların önemli bir nüfusa sahip olduğunun altını çizerek, hayata geçirilecek proje ile birlikte bu birlikteliğin daha da pekiştirileceğini ifade etti. Erzurum Kültür Evi'nin memleketlerinden uzakta olan vatandaşların buluşacağı bir mekân haline geleceğini kaydeden Refik Yılmaz, “Arsayı belediyemiz tahsis ediyor. bina Erzurumlular Derneği tarafından yapılacak. Erzurum Kültür Evi, ilçemize şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Gemlik Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hacı Örnek de, Erzurum Kültür Evi'nin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.