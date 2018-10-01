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Gemlik'e sağlık merkezi

Bursa’nın Gemlik ilçesi yeni bir sağlık merkezine kavuşuyor.

Bursa'nın Gemlik ilçesi yeni bir sağlık merkezine kavuşuyor.


Her yıl artan nüfusun ihtiyaçlarını göz önüne alan Gemlik Belediyesi, sağlık alanındaki yatırımlarına devam ediyor. Hisartepe Mahallesi'nde yaptırılan Farabi Aile Sağlığı Merkezi açılış için gün sayıyor. 416 metrekare inşaat alanına sahip iki katlı merkezde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Farabi Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını söyledi. Merkezin çevre düzenlemesinin ardından önümüzdeki haftalarda hizmete gireceğini müjdeleyen Refik Yılmaz, şehir merkezinden en uzak yerleşim alanlarına kadar hizmetleri aksatmadan vatandaşların ayağına götürdüklerini dile getirdi.


Sağlık merkezinde 9 doktor ve 3 tıbbi müdahale odasının yanı sıra bebek emzirme, kadın, erkek ve engelli helâları, mutfak, depo ve temizlik bölümlerinin bulunduğunu belirten Başkan Refik Yılmaz, “Yeni ve modern konutları ile Gemlik'imizin gözde mahallelerinden biri olan Hisartepe Mahallesi'nde insanlarımızın eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda ihtiyaçlarını karşılayarak eksiklerini giderecek planlamaları yapıyoruz” dedi.

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