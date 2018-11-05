Gemlik'e sağlık merkezi ve çocuk parkı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sağlık merkezi ve çocuk parkı hizmete girdi.

Gemlik Belediyesi, 5 bin nüfusa sahip Hisar Mahallesi'nde yapımını tamamladığı Farabi Aile Sağlığı Merkezi'nin yanı sıra mahalle konağı ve çocuk parkını törenle hizmete açtı. Törene milletvekilleri Efkan Âlâ, Zafer Işık, Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz ile çok sayıda vatandaş katıldı. Refik Yılmaz, alt katının sağlık ocağı, üst katının mahalle konağı faaliyet göstereceği binanın hemen yanında oluşturulan çocuk parkı ile 7'den 70'e herkesin faydalanabileceği bir mekân haline geldiğini söyledi. En kısa zamanda bölgeye bir de okul kazandırılacağını müjdeleyen Başkan Refik Yılmaz, yeni adliye binasının inşaatının hızla devam ettiğini belirterek, erkek yatılı Kur'an-ı kerim kursu ile hafızlık kursunun da tamamlanmasıyla birlikte Hisar Mahallesi'nin birçok yatırımla ilçenin en önemli mahallelerinden birisi haline geleceğini dile getirdi.

Hizmetlerine vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yön verdiklerini vurgulayan Refik Yılmaz, “Hizmet anlayışımızın merkezinde insan var. “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışıyla hemşerilerimizin ihtiyaç duyduğu her alanda çalışmalar yürütüyoruz. Farabi Aile Sağlığı Merkezi, Hisar Mahalle Konağı ve çocuk parkımız mahallemize ve Gemlik'imize hayırlı olsun” dedi.