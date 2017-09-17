Gemlik’e yapılacak 338 dairelik toplu konutun temeli atıldı

Etap 338 dairelik bölümünün temel atma töreni yapıldı. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’nun katılımıyla gerçekleşen toplu konut temel atma töreni yoğun ilgi gördü. Mart ayında atılan ilk üç etap temelinin ardından 6 etaplı projenin 4. Etabında da çalışmalar başlamış oldu.

Coşkulu törene; Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi İzzettin Küçük, AK Parti Bursa Milletvekilleri İsmail Aydın, Bennur Karaburun ve Zekeriya Birkan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Ak Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Ak Parti İlçe Başkanı Zafer Işık ve çok sayıda davetli katıldı. Sivil Toplum örgütü yöneticileri, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve Cihatlı Mahallesi sakinlerinin de katıldığı törende Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Avcı. Kadir Erol ve Vedat Büyükgölcigezli’de yer aldı.

İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan 338 konutlu 4. Etap toplu konut temel atma töreninde konuşan Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, 7 yılda yapılan hizmetleri anlattı. Göreve geldiklerinde kasasında para olmayan, borçlu, hacizli ve personelinin bile maaşını ödeyemeyen bir belediye devraldıklarını hatırlatan Refik Yılmaz, “Nereden nereye dememek mümkün değil. Asfalt yaptıracağız, kimse ihalelere girmiyordu, esnaflar belediyeye mal vermiyordu. Bu durumdan bin 400 konutlu toplu konutların tamamını kendi projesi ile bütçesi ile yapan bir belediye haline geldik” dedi. Cihatlı Mahallesi’ndeki toplu konut projesi kapsamında okul, spor salonu, cami, sosyal tesisler, alışveriş merkezleri, sağlık ocağı gibi yatırımları da yine Gemlik Belediyesi olarak gerçekleştireceklerine dikkat çeken Refik Yılmaz, proje çizimi dahil, tamamının Gemlik Belediyesi ekibi işi olduğunu da açıklayarak, “Ekibimle gurur duyuyorum” diye konuştu.

Son 7 yıl içinde ilçede 80 yılda 300 derslikli okul yapılmışken, özel sektör iş birliği ile 150 derslik daha yaptıklarını ifade eden Yılmaz, 2 okula spor salonu kazandırdıklarını, 4 okula daha spor salonu yapacaklarını müjdeledi. 5 sağlık ocağını yenileme projelerinin yatırıma dönüşmeye başladığının altını çizen Refik Yılmaz, 6 yıllık süreçte 12 de yeni cami temeli attıklarını ve yarısının hizmete girdiğini belirtti. 100’ün üzerinde engelsiz projeli çocuk parkı, 11 futbol sahası, çok sayıda basketbol ve voleybol sahasının yanı sıra, köylere bile spor tesisi ve meydan kazandırdıklarını anımsatan Yılmaz, 5 gençlik merkezi ve 1 taziye evi yaparak, tesisleşme yatırımlarını da devam ettirdiklerini bildirdi. 40 milyon liralık kamulaştırma yaptıklarına işaret eden Refik Yılmaz, bu kamulaştırmalar kapsamında da bir kapalı bir de açık pazar yerini ilçeye kazandırdıklarını kaydetti. 1400 konutlu Cihatlı Toplu Konut Projesi için 17 binin üzerinde başvuru olduğunu vurgulayan Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, “Orman vasfını yitirmiş, makilik ve çalılık 80 hektar alan tespit ettik. Buralara 8 bin konut daha hedefliyoruz. Sizlerin desteğiyle bu alanlardaki son bürokratik prüzlerin de giderilmesini bekliyoruz. Bu bölgelere de 8 bin adet konut yapmayı hedefliyoruz. Depremi Gemlik’te risk olmaktan çıkaracağız” dedi.

Bursa Valisi İzzettin Küçük de, Gemlik’in deprem riskine dikkat çekerek, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz’ı, toplu konut projeleri adına tebrik etti. Vali İzzettin Küçük, “Can güvenliğimiz için bu projeler devam etmelidir. Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz kolayı değil zoru seçerek önemli bir yatırıma imza atmaktadır. Gemlik’in deprem riskini ortadan kaldıracak her türlü projeyi destekliyoruz” diye konuştu.