Gemlik’e yeni Kur’an kursu

Bursa’nın Gemlik ilçesine yapılacak Kur’an kursunun temeli dualarla atıldı

Gemlik Belediyesi’nin desteğiyle hayırsever Zekeriya Çakır tarafından Hisartepe Mahallesi’ne inşa edilecek Hafız Muhammed Çakır Hafızlık Erkek Kur’an-ı Kerim Kursu’nun temeli dualarla atıldı. Törene Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş, Belediye Başkanı Refik Yılmaz ile davetliler katıldı. Kur’an-ı kerim tilâveti ile başlayan törende konuşan Müftü Mehmet Reşat Şavlı, “Müslüman bir ülkede Kur’ansız bir nesil düşünülemez. Kur’an ile gelen nesil yarın bizler için müjdelenen nesildir. Rabbim en kısa sürede bu Kur’an-ı kerim kursu binamızı tamamlamayı bizlere nasip etsin” dedi.

Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz da, mimar Turgut Cansever’in, “Şehirleri imar ederken genç nesli ihmâl ederseniz, ihmâl ettiğiniz bu nesil ihya ettiğiniz şehri imha eder” sözünü hatırlatarak, “Biz şimdiye kadar gençliğimizi ihmâl ettik. Dinî değerlerimizi ihmâl ettik. Dinin öğretilmesini cemaatlere bıraktık. Oysa her birimiz dinimizin adamı, dinimizin insanı olmamız gerekiyordu. Ne yazık ki bu meselelere önem veremedik” dedi.

Gemlik Belediyesi tarafından temeli atılan Nene Hatun Kız Hafızlık Eğitim Merkezi’nin kaba inşaatının bittiğini açıklayan Başkan Yılmaz, binanın eylül ayında tamamlanarak hizmete gireceğini bildirdi.