Gemlik’e yeni sağlık merkezi

Gemlik Belediyesi tarafından temeli temmuz ayında atılan İbn-i Sina Aile Sağlığı Merkezi’nin yapımında sona gelindi. AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın ile birlikte inşaat alanında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Refik Yılmaz, çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını, merkezin yılbaşından sonra hizmete gireceğinibildirdi. Şehir merkezinden en uzak yerleşim alanlarına kadar hizmetleri aksatmadan vatandaşların ayağına götürdüklerini dile getiren Yılmaz, “Cumhuriyet Mahallesi İbn-i Sina Aile Sağlık Merkezi’nin yanı sıra Hisartepe Mahallesi, Eşref Dinçer Mahallesi, Balıkpazarı Mahallesi ve Cihatlı Mahallesi’nde yapacağımız sağlık merkezlerini de 2018 yılında hizmete sokacağız. Maksadımız daha yaşanabilir, daha sağlıklı bir Gemlik” diye konuştu.