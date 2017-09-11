Gemlik’in kurtuluşu kutlandı

Gemlik’in kurtuluşunun 95’inci yıldönümü törenlerle kutlandı. Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından Kaptan’ı Derya Mehmet Ali Paşa tarafından vakfedilen eski Gemlik Camii’nin bulunduğu yerde sergi açıldı. Gemlik’in eski fotoğraflarının teşhir edildiği sergi ilgi gördü. Serginin ardından Gemlik’in düşman işgalinden kurtulması sırasında şehit düşen Yüzbaşı Cemal, er Mehmet Ali ve imam Mehmet Efendi’nin Emetullah Camii yanında bulunan mezarları ziyaret edilip dua edildi.
Törene Orhangazi Kaymakamı Yalçın Yılmaz, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Garnizon Komutanı Veteriner Albay Ramazan Ekemen ve Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ülger ile STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.