Gemlik’te 12 bin paket sigara ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Gemlik Semerciler Yokuşu mevkiinde faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik yapılan takip sonrası yapılan operasyonda 12 bin paket kaçak sigara, 280 kilo kaçak tütüne el koyuldu. El koyulan ürünler, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce gönderilen araca zorlukla sığdırıldı. Kaçak tütün ve sigara satan işletmenin sahipleri emniyet müdürlüğüne götürüldü. İlk sorgusu emniyette yapılan zanlılar, Gemlik Adliyesi’nde hakim karşısına çıkarılacak.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürü Cafer Gündoğdu, ‘’Asayiş Büro ekiplerimizin dikkatli takibi, çalışması ve gayreti sonrasında, önemli miktarda kaçak ürüne el koyduk. Kaçak ürünler hem vergisiz kazanç sağlıyor, hem de kontrolü yapılmadığı için sağlık konusunda önemli riskler içeriyordu. Asayiş Büro ekiplerimizi kutluyorum’’ dedi.