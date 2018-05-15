Gemlik’te amfitiyatronun temeli atıldı

Gemlik Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi Kalafat Mevkii’ne yapılacak olan 900 kişi kapasiteli amfitiyatronun temel atma töreni düzenlenen programla gerçekleştirildi.

Törende açılış konuşmasını gerçekleştiren Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Gemlik’te her hafta bir temel atma ya da bir açılış gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, “Bizler bir işi bitirince diğerine koyul ayeti kerimesi gereğince çalışan şuurlu bir kadronun ekibiyiz. Milletin ihtiyaç duyduğu hizmetlerin geciktirmeksizin yerine getirmenin ne olduğunu ne anlama geldiğini oradan gördük ve sonuna kadar devam diyoruz” dedi.

Bin 400 konutlu toplu konut projesinin 1. etabı olan, 158 daire için kura çekiminin 1 ay içerisinde yapılacağını müjdeleyen Başkan Yılmaz, eğitim ve sağlık yatırımlarının da olanca hızıyla devam ettiğini belirtti. Ocak ayından itibaren 12 temel atma, 5 açılış gerçekleştirdiklerini de ifade eden Yılmaz, “Bu güzel hizmetler ak kadroya nasip oldu. Yıllar önce bırakın yürüyüş yapmayı buradan geçmek bile cesaret isteyen bir işti. Bu gün bisiklet, araç yoluyla yürüyüş güvenli bir hale geldi. Amfitiyatro ve seyir terasının da tamamlanması ile birlikte Gemlik denizlerden azami derecede faydalanmış olacak. Tesisimizin Gemlik’imize hayırlı olsun” diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin de, “Hizmet ve yatırım yapmanın en önemli şartının para olduğunu ifade ederek, “İktidara geldiğimizde Türkiye’nin Milli Hasılası 230 Milyar dolar, bütçesi 88 Milyar TL idi. Bu gün 865 Milyar dolar gayri safi milli hasıla, 775 Milyar TL de bütçemiz var. Türkiye zenginleştikçe yerel yönetimlerin de payı artıyor” dedi.

Son olarak söz alan Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş, Gemlik’in geleceğine hitap edecek ve çıtasını yükseltecek bir hizmetin temeli atıldığını vurguladı. Gemlik’in geçmişten gelen sıkıntılarının ve sorunların bugün kısıtlı imkânlarla Gemlik Belediyesi tarafından ilçenin değerini arttırmak sureti ile bir bir hayata geçirildiğini söyleyen Karakuş, “Yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz ve ekibini tebrik ediyor, amfitiyatro hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan dua ile birlikte amfitiyatronun temeli atıldı.