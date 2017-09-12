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12 Eylül 2017 12:58

Gemlik’te Buray fırtınası

Kıbrıslı popçu Buray Hoşsöz, Bursa’nın Gemlik ilçesinde sahne aldı.

Gemlik’te Buray fırtınası

12 Eylül 2017 12:58


Gemlik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıldönümünde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda sahne alan Buray, unutulmaz bir konsere imza attı. Gemlik Belediyesi’nin organize ettiği konserde sahne alan Buray, liste başı olan şarkılarının yanı sıra birçok ünlü sanatçının eserini yorumlayıp hayranlarını coşturdu. Yaklaşık 15 bin kişinin dinlediği konserde iki buçuk saat sahnede kalan Buray, performansıyla takdir topladı.


Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıldönümünde Gemlik gençliğine Buray gibi bir sanatçıyı getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.




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