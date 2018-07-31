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31 Temmuz 2018 09:27

Gemlik’te denizde ceset bulundu

Gemlik Kurşunlu Mahallesi Kumsaz mevkiinde denizde erkek cesedi bulundu.

Gemlik’te denizde ceset bulundu

31 Temmuz 2018 09:27


Olay, Bursa’nın Gemlik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde denizde yüz üstü yatan bir şahıs gördüklerini ifade eden çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşlarında bir erkeğin cesedi ile karşılaştı. Ceset deniz polisi tarafından denizden çıkarılırken sağlık ekipleri öldüğünü belirlediği şahsı cenaze aracıyla Gemlik Devlet hastanesi morguna kaldırdı.


Bulunan cesedin kimlik tespit ve olayın nedeniyle alakalı soruşturma Gemlik Cumhuriyet Savcılığınca sürdürülüyor.




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