Gemlik’te ‘dip’ temizliği

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 25 Mayıs 5 Haziran tarihleri arası düzenlediği ‘Dünya Çevre Günü Etkinlikleri’, daire başkanlıkları ve belediye iştiraklerinin faaliyetleriyle sürüyor. Atölye çalışmaları, çevre temalı Karagöz-Hacivat gösterisi, resim sergisi ve doğa yürüyüşü gibi farklı programların uygulamaya alındığı Çevre Haftası’nda, sahil ve dip temizliği de yapıldı. Karagöz Hacivat gösterisiyle 25 Mayıs tarihinde başlayan programlar, Gemlik sahillerinin atıklardan arındırılmasıyla devam etti. Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla bir araya gelen USAT üyeleri, dalış yaparak mavi sulardaki çöpleri denizden çıkardı. Su altı topluluğu ekibinin topladığı atıklar içerisinde alüminyum kutulardan kağıt ürünlerine, cam şişelerden cep telefonlarına kadar farklı türde çöplere rastlandı.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, dip temizliğinin Gemlik Körfezi’ne bilinçsizce atılan atıkların çıkartılması, denizlerin kent eko-sistemine, canlı hayatına kavuşturulması ve halkın bu konuda bilinçlendirilmesi hedefiyle gerçekleştirildiğini ifade etti.

Dip temizliği etkinliğinde ayrıca, Bursa sahillerindeki canlı hayatına ait görüntüleri içeren ve sadece denizaltı fotoğraflarından oluşan sergi de gösterime sunuldu. Su altı çekimleri ile ortaya çıkan doneler, denizlerde de aynen karada olduğu gibi süregelen bir canlı hayatı olduğunu gözler önüne serdi.