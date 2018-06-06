Diğer
Kategoriler
06 Haziran 2018 10:32

Gemlik’te ‘dip’ temizliği

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Dünya Çevre Günü ve Haftası’ etkinlikleri kapsamında bir araya gelen Uludağ Üniversitesi Su Altı Topluluğu (USAT) üyeleri, Gemlik sahilinde dalış yaparak dipten katı atık çıkardı.

Gemlik’te ‘dip’ temizliği

06 Haziran 2018 10:32


Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 25 Mayıs 5 Haziran tarihleri arası düzenlediği ‘Dünya Çevre Günü Etkinlikleri’, daire başkanlıkları ve belediye iştiraklerinin faaliyetleriyle sürüyor. Atölye çalışmaları, çevre temalı Karagöz-Hacivat gösterisi, resim sergisi ve doğa yürüyüşü gibi farklı programların uygulamaya alındığı Çevre Haftası’nda, sahil ve dip temizliği de yapıldı. Karagöz Hacivat gösterisiyle 25 Mayıs tarihinde başlayan programlar, Gemlik sahillerinin atıklardan arındırılmasıyla devam etti. Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla bir araya gelen USAT üyeleri, dalış yaparak mavi sulardaki çöpleri denizden çıkardı. Su altı topluluğu ekibinin topladığı atıklar içerisinde alüminyum kutulardan kağıt ürünlerine, cam şişelerden cep telefonlarına kadar farklı türde çöplere rastlandı.


Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, dip temizliğinin Gemlik Körfezi’ne bilinçsizce atılan atıkların çıkartılması, denizlerin kent eko-sistemine, canlı hayatına kavuşturulması ve halkın bu konuda bilinçlendirilmesi hedefiyle gerçekleştirildiğini ifade etti.


Dip temizliği etkinliğinde ayrıca, Bursa sahillerindeki canlı hayatına ait görüntüleri içeren ve sadece denizaltı fotoğraflarından oluşan sergi de gösterime sunuldu. Su altı çekimleri ile ortaya çıkan doneler, denizlerde de aynen karada olduğu gibi süregelen bir canlı hayatı olduğunu gözler önüne serdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç