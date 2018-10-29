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Gemlik'te drone'lu 29 Ekim gösterisi

Bursa’nın Gemlik ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda havalanan 3 drone Türk bayrakları ile geçiş yaptı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda havalanan 3 drone Türk bayrakları ile geçiş yaptı.


Bursa'nın Gemlik ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı. İlçe Stadyumu'nda yapılan kutlamalarda drone ile geçiş damgasını vurdu. İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce'nin talimatıyla 3 drone altında Atatürk'ün fotoğrafının bulunuğu Türk bayraklarıyla havalandı. Geçiş esnasında renkli görüntüler oluşurken, droneler ilgi gördü.

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