Gemlik’te festival coşkusu devam ediyor

Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali etkinlikleri ikinci gününde de hız kesmeden devam etti.

15 Temmuz Demokrasi Meydanında, Yunanistan Nea Kios ve Argos Belediyesi dostluk gecesi düzenlendi. Programa AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, AK Pati İlçe Başkanı Yaşar İslam, Kent Konseyi Başkanı Mukaddes Serim, Belediye Meclis Üyeleri ve STK Temsilcilerinin yanı sıra misafir ülke temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Gecede Türk ve Yunan müzik gruplarının yanı sıra, halk oyunları ekipleri de gösteri sundu. Protokol konuşmalarının ardından, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatan halk oyunları ekibi vatandaşlara görsel şölen yaşattı. Toplu sünnet töreninin de yapıldığı gecede 33 minik erkekliğe ilk adımlarını attı. Aileleri ile birlikte sahneye gelen 33 miniğe protokol üyeleri tarafından çeyrek altın takıldı.

Gece geç saatlere kadar devam eden etkinlikler kapsamında Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz ve Kent Konseyi Başkanı Mukaddes Serim katılımlarından dolayı Yunanistan protokolüne çeşitli hediyeler ve plaket takdim ettiler.

Günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ile etkinlikler sona erdi.