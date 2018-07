Gemlik’te huzur drone ile sağlanacak

Emniyete de aynı model bir drone alınacağı bildirildi.

Teslim törenine Kaymakam Gürbüz Karakuş, İlçe jandarma Komutanı Binbaşı Barış Bozkurt ve İlçe Emniyet Müdürü Abdülkadir Yüce de katıldı. Gemlikli işadamları adına konuşan Paşa Ağdemir, “Kaymakamlığımızın talebi ile bu projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Emniyet kuvvetlerimize tahsis ettiğimiz bu drone ile Gemlik’te önemli çalışmalara imza atılacağından şüphemiz yoktur. Bu projenin hayata geçmesinde desteğini esirgemeyen, kurum ve kuruluşlara ayrıca teşekkür ederim. Umarım bu yaklaşımımız herkese örnek olur” dedi.

Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş ise, “Bir şehrin en önemli ihtiyacı huzurdur. Devlet otoritesi boşluk kaldırmaz. Devlet her santimetre karede varlığını ve otoritesini göstermeli ki vatandaş huzurlu yaşasın, yasalara uysun. Bunun yolu tedbir almak, tedbir almaktır. Türkiye küresel teröre muhatap bir ülkedir. İçeride işbirlikçilerle, dışarıda karanlık odaklarla, bu milleti tarihten silmeye çalışan güçler var. Bunu biliyoruz. Yıllardır Türkiye bu şer odakları ile mücadele ediyor. Bu konuda çok şehit verdi, bedel ödedi. Ekonomik açıdan da ülkemizin 2 katı bütçesi bu mücadeleye harcandı. Terörle mücadele kolay değil. Bunun içinde teknolojiyi kullanmak gerekmektedir. Bu gün artık Türkiye kendi İHA’larını üretmektedir. Bunların sayesinde teröre büyük darbe vurduk. Bu nedenle bu teknolojik destek her alanda kullanılmalıdır. Biz istedik ki bu cihazları alalım ve Gemlik’i rahatlatalım. Gemlik’in kronik bir tablosu var. Uyuşturucudan,madde bağımlılığına, kaçak trol avcılığından terör bağlantılı midye kaçakçılığına kadar her şey var. İhbar anında Mudanya’dan bir Sahil Güvenlik botu Gemlik’e gelene kadar 25 Bin TL maliyet ortaya çıkmaktadır. İşte bu noktada ona ihtiyaç duymadan sadece bir batarya maliyeti ile drone vasıtası ile sorunun üzerine gidebileceğiz. Aldığımız drone en son teknolojiyle donatılmış, en ileri modeldir. Üzerindeki gece görüş sistemleri, gece kamerası ile 500 metre yükseklikten Gemlik’in güvenliğini sağlayacak ve adli delil niteliğinde fotoğraf , video gibi verilere ulaşacaktır. Bunların dışında, 3 kilometrelik alan içinde denizlerimizi gözetleme imkanımız vardır. Denizi kirleten gemiler,kaçakçılar, trafik durumu ve diğer bütün olumsuzluklarda yukarıdan sessizce izleyip sorunları bertaraf edeceğiz. Daha şimdiden aldığımız drone ile bir çok suçu tespit ettik ve tutuklanmalarını sağladık. Drone şimdiden maliyetini çıkarmıştır. Isıya hassas termal kamerası ile ayrıca kayıp vakalarında da destek vereceğiz. Dolayısı ile bu cihaz eminiyet ve Jandarma kuvvetlerimizin gözü kulağı olmuştur. Gemlik bu noktada bir modeldir ve diğer bölgelere de örnek olacaktır.İnşallah bu droneler ile İthalat ve ihracatın merkezi Gemlik’in huzurunu ve asayişini sağlamaya devam edeceğiz“ diye konuştu.

Protokol imzasının atılmasının ardından dronenin test uçuşu yapıldı. Öte yandan aynı model dronedan bir adet daha alınarak Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne’de teslim edileceği öğrenildi.