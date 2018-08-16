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16 Ağustos 2018 23:33

Gemlik’te kaçak sigara operasyonu

Gemlik polisi, Semerciler Yokuşunda bulunan iki iş yerine yaptığı baskında çok sayıda kaçak sigara ve tütün ele geçirdi.

Gemlik’te kaçak sigara operasyonu

16 Ağustos 2018 23:33


Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri tarafından yapılan takip sonrasında, Semerciler Yokuşunda bulunan tütüncüden ve yan tarafında bulunan bir esnafın deposundan çok sayıda kaçak tütün mamulü ele geçirildi. Toplamda 4 bin 760 paket sigara, 247 kilogram açık tütün ele geçirilen iş yerlerinde ele geçirilen tütün mamullerine Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri el koydu.


Yüksek miktarda kaçak sigara ve tütün ele geçirilen iş yerleri ve sahipleri ile alakalı işlem yapılırken, ele geçirilen ürünler de yine emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından kamyonete taşınarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.




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