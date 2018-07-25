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25 Temmuz 2018 23:40

Gemlik’te karaya vuran yunus balığını doğradılar!

Bursa’nın Gemlik İlçesinde karaya vuran yunus balığı vatandaşlar tarafından kesildi.

Gemlik’te karaya vuran yunus balığını doğradılar!

25 Temmuz 2018 23:40

O anlar vatandaşların kamerasına saniye saniye yansıdı. Sosyal medyaya düşen görüntü vatandaşlar tarafından büyük tepki gördü.


Olay, Bursa’nın Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde karaya vuran yunus balığı vatandaşlar tarafından kesildi. O anlar çevrede bulunan vatandaşların telefon kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili sosyal medya hesaplarında tepki gösteren vatandaşlar yetkilileri harekete geçmeye davet etti. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.




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