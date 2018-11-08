Gemlik'te kavşak ve orta refüjler renkleniyor

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kavşak ve refüjler çiçeklendiriliyor.

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, orta refüj ve döner kavşaklarda çiçeklendirme çalışmaları yapıyor. İlçenin muhtelif noktalarında yer alan refüj ve döner kavşaklarda gerçekleştirilen düzenleme çalışmalarında çeşitli süs bitkileri kullanılıyor.

Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, “Ekiplerimiz kavşaklarda ve orta refüjlerde çiçeklendirme çalışmalarına devam ediyor. Mevsime uygun çeşitli süs bitkilerini toprakla buluşturuluyor. Maksadımız şehir estetiğine daha güzel bir görünüm kazandırmak. Birçok noktada çeşitli park, bahçe ve yeşil alanlarının bakımı yapıldı ve çiçek dikimleri gerçekleştirildi. Belediye olarak her zaman çevreye önem verdik vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.