Gemlik'te kavşaklara makyaj

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kavşaklar güzelleştiriliyor.

Gemlik Belediyesi çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Her gün binlerce aracın kullandığı, Bursa-Yalova yolu üzerindeki kavşaklar güzel bir görünüme kavuşturuluyor. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından otomatik sulama sistemleri döşenen kavşaklarda, bölgenin iklimine uygun çiçek, bitki, çim ve zeytin ağaçların yanı sıra şev taşları ve yongalar kullanılarak peyzaj düzenlemeleri yapılıyor.

Küçük Sanayi kavşağındaki çalışmaları teftiş eden Belediye Başkanı Refik Yılmaz, ilçedeki kavşakların peyzaj düzenlemelerinin belirli program dâhilinde devam ettiğini belirterek, “Bilhassa ilçe giriş ve çıkışlarındaki kavşaklarımızı güzel bir görünüme kavuşturuyoruz. Ağaç ve çiçek dikiminin yanı sıra şev taşı döşeniyor. Kavşaklarımızı yeniden düzenleyip güzel bir görünüm kazandırıyoruz” dedi.