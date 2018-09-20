Gemlik'te metruk binalar yıkılıyor

Bursa'nın Gemlik ilçesinde metruk binalar yıkılıyor.

Gemlik Belediyesi, ilçeye park, meydan ve yeşil alanlar kazandırmak için çalışmalarına devam ediyor. Ekipler son olarak Emniyet Müdürlüğünün karşısında yer alan eski İlçe Tarım Müdürlüğü binasını yıktı. İlçe Tarım Müdürü Müveddet Atmaca ile birlikte yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, “Yaşanabilir bir şehir için ulaşımdan yeşil alana, planlı ve modern Gemlik için çalışıyoruz” dedi.

Bilhassa dar ve sıkışık bölgelerinde yürütülen yıkımlarla ilçeye açık otopark, meydan, park ve yeşil alanlar kazandırmak için çalıştıklarını dile getiren Refik Yılmaz, yıkımın tamamlanmasının ardından eski binanın bulunduğu alana da nefes aldıracak bir meydan kazandıracaklarını müjdeledi.