Gemlik’te OSB için çalışmalara başlandı

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim kurulu Başkan vekili Semih Aşkın ve Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Hamaloğlu, Gemlik OSB için Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi yönetimini ziyaret etti. Bursa’nın dünyaya açılan kapısının Gemlik olduğunu ifade eden Hamaloğlu, "Limanlarımız, sanayi tesislerimiz, serbest bölgemiz ve 13 milyar dolar ihracat hacmi ile ekonomiye değer katmaktayız. Gemlik’te ekonomiye değer katan sanayicimizin, üreticimizin daha iyi şartlarda hizmet etmesine öncü olmak istiyoruz. 4 bin 700 dönümlük arazi üzerine kurulacak OSB için işleyişi ve avantajları hakkında bilgi almaya geldik” dedi.

NOSAB Başkanı Mehmet Fikri Ünal ise, "Gemlik OSB’de hedefler doğrultusunda bir an önce kurulur. NOSAB 2 bin 340 dönüm arazi üzerine kurulu, 320 fabrika üretim yapmaktadır. OSB’ler bir dizi teşvik paketi ile birlikte kurulmaktadır. Kendi yönetimi bulunmaktadır. Ekonomiye katma değer sağlayacak bir tesisin kurulum aşamasından sağlıklı bir şekilde üretimini yapmasına kadar her noktada destek sağlanmaktadır. İndirimli elektrik noktasında Bursa’da bulunan bütün OSB’lerle birlikte elektrik firmaları ile görüştük ve sanayicimize çok daha ucuza elektrik imkanı sunduk. Şimdi üreticilerimiz daha ucuza elektrik kullanabilmektedirler. NOSAB üyeleri yüzde 5 faizle kredi desteğinden de ayrıca faydalanabilmektedir. NOSAB’da herkesin ortak kullanımına açık arıtma tesisimiz bulunmaktadır. Sanayicimiz kendi bünyesinde arıtma tesisi yapmak yerine bünyemizdeki tesisten faydalanmaktadır. Şimdi Biyolojik Arıtma Tesisimizi de kurmak için çalışmalara başladık. Sanayicimizin sorunlarını ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek çok kolay. Tek bir ağızdan çıkan talep tüm üreticilerin talebiymiş gibi iletilmektedir. Bu sebeple çözüm çok daha çabuk ve kolay olmaktadır" diye konuştu.

Konuya ilişkin demeçte bulunan Yönetim Kurulu Üyemiz Hamaloğlu; “NOSAB 2340 dönüm arazide hizmet sunmaktadır. Bizlerin talep ettiği arazi 4700 dönümdür. Gemlik OSB’nin kurulması ile Bursa’nın en güzide OSB ‘si hayata geçmiş olacaktır. Bunun için el birliği ile çalışmalıyız. “ dedi