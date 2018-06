Gemlik’te sahil düzenleme çalışmaları tamamlanıyor

Modern şehircilik anlayışının yansıması olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, koşu ve yürüyüş yolu güzergâhında zeytin motifli parke taşları döşeme çalışmalarına başlandı. İskelenin eskiyen yüzey kaplamaları da modern parke taşları değiştirilerek, demir korkulukları yenileniyor. Çocuk oyun grupları, kamelyalar, banklar, dinleme alanları ile spor aletlerinin de yer alacağı proje kapsamında Zeytindalı isminin verildiği meydana birde Bosna Çeşmesi yapılacak. Asırlık çınar ve zeytin ağaçları nakledilerek bölgeye estetik görünüm kazandırılacak. Ekipler ayrıca sahil bandında boydan boya ferforje çalışmalarını da tamamladı. Gemlik deresinin denize döküldüğü kısmında her iki kordonu birbirine bağlayacak olan yaya köprüsü ve aydınlatma direklerinin montaj işlemlerinin tamamlanmasının ardından yenilenen yüzüyle Gemlik sahili modern bir görünüme kavuşacak.

Sosyal donatılar, rekreasyon alanları ve çeşitli aktivitelerin yapılacağı park alanlarını içerisinde barındıracak projenin her aşamasını yakından takip eden Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, kentin marka değerini yükseltecek projede her geçen gün önemli mesafelerin alındığını kaydetti. Projeyle birlikte Gemlik sahiline değer katılacağını vurgulayan Başkan Refik Yılmaz, yürütülen çalışmaların takvimine uygun olarak devam ettiğini ve öngörülen süre içerisinde hizmete açılacağını söyledi. Proje kapsamındaki bazı çalışmaların bitme aşamasına geldiğini belirten Yılmaz, “Hayata geçirdiğimiz yatırımlarla birlikte Gemlik sahillerinde değişim ve dönüşüm devam ediyor. Gemlik’i cazibe merkezi hâline getirmek için önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Burada hem Gemlikli hemşerilerimizin hem de Gemlik’e gelen misafirlerimizin ailecek vakit geçirebilecekleri yürüyüş alanları, oturup çay içebilecekleri kafetaryalar, çocuk parkları ve fitness aletleriyle güzel bir sahil bandı meydana getirmiş olacağız. Projeyi kısa zamanda tamamlayıp, ilçenin özlenen görüntüye bir an önce kavuşmasını istiyoruz” diye konuştu.