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02 Temmuz 2018 12:24

Gemlik’te şenlik coşkusu

Bursa’nın Gemlik ilçesinde “Feyziye Köy Şenlikleri” büyük ilgi gördü.

Gemlik’te şenlik coşkusu

02 Temmuz 2018 12:24


Karagöl mevkiinde tertiplenen şenliğe Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz ve siyasîlerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Gemlik Belediyesi, Feyziye Mahallesi Muhtarlığı ve Feyziye Derneği tarafından düzenlenen şenlik akşam saatlerine kadar devam etti. Belediye Başkanı Refik Yılmaz, birlik ve beraberlik mesajları verdiği konuşmasında, “Bu şenliklerde saz da, söz de var. Bu coğrafyada birliğimizi ve beraberliğimizi perçinleyecek birçok unsur var” dedi.


Gemlik Belediyesi olarak sosyal proje ve şenliklere sınırsız destek verdiklerini hatırlatan Refik Yılmaz, Karagöl’ün de yakın zaman içinde eski ihtişamına kavuşacağını söyledi. mahalî sanatçıların konserleri ve gösterilerle renklere Feyziye Karagöl Şenlikleri, horonlar ve halaylar ile son buldu.




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