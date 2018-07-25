Gemlik’te ulaşıma neşter

Büyükşehir Belediyesi’nin Gemlik’te gerçekleştirdiği yol yatırımları tamamlanarak, birer birer hizmete sokuldu. 6 bölgede sürdürülen ve toplamda yaklaşık 6 milyon TL’ye mal olan asfaltlama çalışmaları sona erdi. Yaz aylarında yürütülen faaliyetler kapsamında; Haydariye, Gedelek, Şahinyurdu, Mesireyolu, Cihatlı Mahallesi ve Yeni Devlet Hastanesi bağlantı yollarına çift sathi kaplama yapılarak, sıcak asfalt döküldü. 9 kilometre uzunluğa-7 metre genişliğe sahip Haydariye Yolu, 5,5 kilometre uzunluğa-8 metre genişliğe sahip Gedelek, Şahinyurdu ve Mesire yolları, Büyükşehir Belediyesi eliyle ulaşıma kazandırıldı. 3,5 kilometre uzunluğa sahip Cihatlı Yolu ile 2,2 kilometre uzunluğa sahip Yeni Hastane Yolu da yine aynı çalışmalar çerçevesinde ele alındı.

Büyükşehir Belediyesi’nden Gemlik’te yapılan yatırımlara ilişkin açıklamada, yağmur suları ve ağır tonajlı araçlar nedeniyle bozulan, ulaşımda sıkıntı oluşturan yolların ‘silbaştan yenilenerek’ vatandaşın kullanımına sunulduğu ifade edildi. Açıklamada, Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa’nın ilçeleriyle birlikte daha ulaşılabilir olması yönündeki çalışmaların hız kesmeden devam edeceği belirtildi.