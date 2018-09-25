Gemlik'te yer altı çöp konteynırları yaygınlaşıyor

Bursa'nın Gemlik Belediyesi, ilçe genelinde yer altı çöp konteynırlarının sayısını artırıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğünce muhtelif noktalara yerleştirilen yer altı konteynırları, çöp ve atıkları yer altında hapsederek koku ve bakteri yayılmasını engelliyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından üç noktaya daha 5 metreküp çöp alma kapasitesine konteynır konuldu. 2,5 metre derinliğe sahip yer altı çöp konteynırları Hükümet Konağı ve Yunus Emre Çocuk Parkı önüne yerleştirildi. İlçe genelinde bulunan toplam yeraltı çöp konteyneri sayısı 21'e yükseldi.

Belediye Başkanı Refik Yılmaz, 2017 yılından bu yana 11 farklı noktada 21 yer altı çöp konteynırını hizmete sunduklarını söyledi.