Gemlik’te yüzlerce kişi aynı sofrada

Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği organizasyonlarla, 17 ilçe ile 7 farklı ülkede 11 ayın sultanı ramazanı ‘ruhaniyetine uygun şekilde’ yaşatmaya devam ediyor. Bir yandan Bursa’nın tüm ilçelerinde kurduğu iftar sofralarıyla vatandaşları bir araya getiren Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan başta Balkan ve Kafkas ülkeleri olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında benzer etkinliklerle Müslümanlar arasında birlik ve beraberliği sağlıyor. Ramazan ayının coşkusunu insanlara aktaran, katılımcıların kalplerinde manevi hislerin oluşmasına neden olan etkinliklerden biri de Gemlik’te gerçekleştirildi. İlçe merkezinde kurulan iftar sofraları, binlerce vatandaşı bir araya getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz’ın da katıldığı organizasyonda, 2 bin 500’ü aşkın kişi orucunu birlikte açtı.

Birlik ve beraberlik uyarısı

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, iftar öncesinde masaları tek tek dolaşarak vatandaşları dinledi. Ardından kürsüye çıkan ve halka hitap eden Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu iftar sofralarıyla ramazan ayının dolu dolu geçtiğini söyledi.

Başkan Aktaş’a teşekkür

Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz ise yaptığı konuşmada, ramazan ayının son günlerinde bulunduklarına değinerek, ilçede farklı bir ramazan akşamı yaşanmasının sebebi olan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.

Protokol konuşmalarının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Ezan vaktinin girmesiyle birlikte binlerce Gemlikli, ortak duygular içerisinde yemeğe başladı.