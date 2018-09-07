Gemlik’te Zeytini Festivali coşkusu

Uluslararası Zeytini Festivali kortej yürüyüşüyle başladı.

Gemlik Engelsiz Kafe önünden 15 Temmuz Demokrasi Meydanına yapılan yürüyüşe Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da eşlik etti. Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş, Ak Parti Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Mustafa Esgin, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, bölge odaları ve borsalarının temsilcileri, Gemlik’te bulunan kurum ve STK temsilcileri katıldı.

Kortej yürüyüşü ve festival alanında, zeytinin geçmişten bu güne kullanılan teknikleri ve ürünleri teşhir edilirken, köylüler de traktörlerle iştirak etti. Kortejde atlı ekiplerin ve motorların da eşlik etmesi, festivalin başlangıcına renk kattı. Festivalin açılış kurdelesi kesilirken, protokol mensupları evvela festival alanında bulunan stantları ziyaret etti.

Gemlik Ticaret Borsası Başkanı Özden Çakır, Gemlik Zeytini Festivali ve Gemlik zeytininin coğrafi işareti ile alakalı değerlendirme yaptı. Ardından söz alan GTSO Başkanı Paşa Ağdemir ise zeytin ve Gemlik zeytinin tarihine işaret etti.

Hisarcıklıoğlu ise, ’’Körfez adeta elmas bir gerdanlık gibi saran Gemlik’te sizlerle olmaktan mutluyum. Zeytinin Başkenti Gemlik, zeytine değer katıyor. Dünyanın en iyi sofralık zeytini burada. Sadece üretmek yetmiyor. Aynı zamanda dünyaya açmak lazım. Gemlik şimdi bu vizyonla hareket ediyor. Birlik ve beraberlik içinde hareket etmenizden dolayı sizleri kutluyorum. Sizler her işinizde bu birlikteliği muhafaza ederseniz, güçlükleri aşarsınız. Gemlik 13 Milyar Dolarlık ticaret hacmi ile Türkiye’de ilk üçte yer almaktadır, şimdi sıra Gemlik Zeytininin Avrupa Birliğine tescil ettirmekte. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak bizler her türlü desteğe açığız. Festivalimiz hayırlı olsun’’ dedi.

Belediye Başkanı Refik Yılmaz ise, ’’Gemlik zeytinin timsâli olduğu gibi barışın da başkenti. Son yıllarda şehirler yarışıyor. Bizler de biraz önce ifade edildiği gibi, dünyanın en lezzetli sofra zeytinini dünyaya tanıtmak için festivalimizi gerçekleştiriyoruz. Borsamız coğrafi işaret alarak hem müstahsil, hem de tüccarımızı korudu. Ticaret Odası da, tüccarımızın ufkunu açmak için çalışmalar yapıyor. Hükümetimizin, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız daha fazla mahsûl için çalışıyor. İşte Küçükkumla ve benzeri barajlar. İçimizden çıkan aynı zamanda zeytin müstahsili olan Zafer Işık’ın Tarım Komisyonunda olması bizler için büyük avantajdır. Biz Gemlik’ten dünyaya haykırıyoruz” dedi.