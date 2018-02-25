Gemlik’teki dönüşüme yoğun ilgi

Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, depremden önce ilk kez tedbir alınan yerin Gemlik olduğunu vurgulayarak, “Gemlik’in büyük dönüşümü büyük bir hızla devam ediyor. Belediyemizin yapmakta olduğu bin 400 daireye 17 bin talep var. İlk etabı inşallah Mayıs ayında bitirip teslim edeceğiz. Yıl sonuna kadar bin daireyi bitirmeyi amaçlıyoruz. Okulunu, camisini, sağlık ocağını belediye olarak biz yapıyoruz. 7 bin kişinin yaşayacağı bir mahalle oluşturuyoruz orada. Bin 400 konuta 17 bin talep gelince hükümetimiz Gemlik için bir Kanun Hükmünde Kararname çıkardı dönüşümü sağlamak için. Türkiye’de ilk defa deprem olmadan önce devletimiz önlem almış oluyor. Daha öncekilerde depremden sonra çalışma yapılırken, şimdi deprem olmadan hem zemin sıkıntısı hem de bina stoğu nedeniyle 10 bine yakın binamızın dönüşmesi gerekiyordu. Şu anda resmi kurumlara hizmet veren binalarımızı dönüştürüyoruz. Bu süreçte resmi kurumlar kiraya çıkıyor. Adliye ve emniyet binalarımız şu an kirada. Yakın zamanda adliyenin temelini atacağız. Diğer kurumlarımız da zamanla yeni binalarına taşınacak” açıklamasında bulundu.

Belediye tarafından dar gelirli vatandaşlar için daireler yapıldığını söyleyen Yılmaz, “Belediye ve özel sektör hızlı bir şekilde dönüşümü gerçekleştiriyor. Biz de vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu, özellikle müteahhitten bina alamayacak olan orta gelir ve dar gelirli vatandaşlarımıza hitap edecek olan konutları yapıyoruz. İnşallah Mayıs ayında teslim edeceğiz. Bin 400 konut Gemlik ilçesinin doğusunda bulunan Cihatlı Mahallesi’nde yapılıyor. Orman Bakanlığından bize geçecek makilik arazi ise güzel bir havaya ve manzaraya sahip, orası da güzel bir bölge olacak. Gemlik bu konutlarla dönüşümü tamamlayarak depremi tehdit olarak ortadan kaldıracağız. Sahildeki yapılar olduğu gibi devam edecek, vatandaşımız dönüşüm istiyorsa dönüşüm yapacağız. Geri dönüşüm yapamayacak olanlara ise gönüllülük esasına göre takas ederek daire vereceğiz” dedi.