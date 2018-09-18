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Genç doktor kalp krizi kurbanı

Bursa’da özel bir hastanede görev yapan İç Hastalıkları Uzmanı Dr.

Bursa'da özel bir hastanede görev yapan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ersin Durmuş, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.


Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Bir anda yere yığılan 47 yaşındaki Durmuş için 112'den yardım istendi. Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Durmuş, meslektaşlarının tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Durmuş'un cenazesi bugün Mihraplı Camisi'nden kaldırılacak.


Ağrı'da doğumlu olan Durmuş, 1993 yılında Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 2004 yılında İç Hastalıkları ihtisasını tamamladı. Durmuş, Çekirge'de özel bir sağlık kurumunda çalışıyordu.

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