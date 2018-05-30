Genç kızın montu motosikletin tekerlerine dolandı, ağır yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Hikmet Şahin köprülü kavşağı üzerinden İnegöl AVM istikametine seyir halinde olan Levent K. (45) yönetimindeki 26 PT 651 plakalı motosikletin arkasında oturan kızı Betül K.’nın (16) uzun montu arka tekerleğe dolandı. Montun tekere dolanmasıyla motosiklet savrulup yere düştükten sonra sürüklenmeye başladı. Yaklaşık 10 metre sürüklenen motosikletten düşen sürücü ile genç kızı yaralandı.

Ağır yaralanan genç kız ile babası olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç kızın sağlık durumu ciddiyetini koruduğu açıklandı.