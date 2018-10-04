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Genç yaşta hayatını kaybeden öğretmeni öğrencileri göz yaşlarıyla uğurladı

Bursa’da genç yaşta hayata gözlerini yuman öğretmeni öğrencileri göz yaşları içinde son yolculuğuna uğurladı.

Bursa'da genç yaşta hayata gözlerini yuman öğretmeni öğrencileri göz yaşları içinde son yolculuğuna uğurladı.


Nizam Karasu İmam Hatip Lisesinde meslek dersleri öğretmeni olarak görev yapan Betül Uzun (28), amansız hastalığa yakalandı. Bir süredir tedavi olan genç öğretmen hayatını kaybetti. Meslektaşları ve öğrencileri tarafından çok sevilen Betül Uzun bugün son yolculuğuna uğurlandı. Öğrencileri, üzerine gelinlik örtülü tabuta sarılarak uzun süre göz yaşı döktü. Genç öğretmen, Erikli Bilal Habeşi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Arabayatağı mezarlığına defnedildi.

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