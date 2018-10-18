Gençler Fetih Müzesi'nde tiyatroya doyacak

Uluslararası Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali'nde dans, müzik, kukla ve atölyeler izleyiciyle buluşacak. Türkiye, Ukrayna, İtalya, Uganda, Japonya, Macaristan, Danimarka, İran ve Bulgaristan'dan gelen topluluklar, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi Amfi Sahnesi'nde oyunlarını sergileyecek. Bin kişi seyirci kapasiteli amfide ekipler oyunlarını sahneleyecek. İlk oyun 25 Ekim tarihinde Türkiye'den Çerçeve-İki adlı oyun olacak. Bunun yanı sıra 26 Ekim tarihinde İtalya'dan Rüyalar adlı oyun dev kubbe altındaki amfide sahnelenecek. 28 Ekim'de Türkiye grubunun Sözcük Dükkanı adlı oyunu ile gösteriler son bulacak.