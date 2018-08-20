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20 Ağustos 2018 15:03

Gençler para toplayıp 10 bin nüfuslu ilçeye yıldız sanatçı getiriyor

Bursa Büyükorhan ilçesinde gençlerin kurduğu BÜGED Derneği kapı kapı gezip para toplayarak ilçeye bayramda yıldız sanatçı getiriyor.

Gençler para toplayıp 10 bin nüfuslu ilçeye yıldız sanatçı getiriyor

20 Ağustos 2018 15:03


Büyükorhan’da yaşayan bir grup genç tarafından ilçenin tanıtımına katkı sağlamak, ilçede yaşayan gençlere ve vatandaşlara yardım etmek için kurulan BÜGED Derneği ilçede yaşayan gençlerin isteğini yerine getirmek için Bursa’da ve ilçede yaşayan iş adamlarından yardım toplayarak ünlü sanatçı grubu Zakkum’u bayramda ilçeye getiriyor. İlçede bulunan gençler ise bayramda Zakkum ile unutamayacakları bir bayram yaşayacakları için çok mutlu.


Bayramın 3. günü Büyükorhan ilçesinde konser verecek Zakkum’a ilçe sakinleri tüm sanatseverleri beklediklerini söyledi.




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