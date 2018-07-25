Gençlerden vekillere mektup

Gençler mektuplarında, çözüm odaklı her türlü iş birliğine hazır olduklarını da ifade ettiler.

Sadece Nilüferli gençlerin değil, bütün Bursalı gençlerin talep ve sıkıntılarını raporlayan Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi, sorunları ve çözüm yollarını yetkili mercilere ileterek, seslerini duyuruyor. Genç Dostu Kentler Endeksi Projesi kapsamında gerçekleşen Gençlerin İyi Olma Hali Bursa Raporu Çalıştayı’ndan elde edilen verilerden de faydalanan Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, Bursa’nın yeni seçilen milletvekillerine mektup gönderdi.

15-29 yaş arası Bursalı gençlerin çözüm tekliflerinin sunulduğu mektupta birçok konuya dikkat çekildi. Mektupta, şehir içi ulaşımın erişilebilirliğinin artırılmasından, Ar-Ge ve inovasyon merkezlerinin yaygınlaştırılmasına, yeni mezunların tecrübe eksikliği ve askerlik sebepiyle iş imkanlarından yararlanılamamasından, konut, yurt ve kira fiyatlarının denetim altında tutulmasına kadar bir çok mesele çözüm önerisi yer aldı. Gençler, yaşadıkları sorunların giderilmesi için milletvekillerinden destek istedi.