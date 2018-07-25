Diğer
Kategoriler
25 Temmuz 2018 14:55

Gençlerden vekillere mektup

Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, yeni seçilen Bursa milletvekillerine mektup yazdı.

Gençlerden vekillere mektup

25 Temmuz 2018 14:55

Gençler mektuplarında, çözüm odaklı her türlü iş birliğine hazır olduklarını da ifade ettiler.


Sadece Nilüferli gençlerin değil, bütün Bursalı gençlerin talep ve sıkıntılarını raporlayan Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi, sorunları ve çözüm yollarını yetkili mercilere ileterek, seslerini duyuruyor. Genç Dostu Kentler Endeksi Projesi kapsamında gerçekleşen Gençlerin İyi Olma Hali Bursa Raporu Çalıştayı’ndan elde edilen verilerden de faydalanan Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, Bursa’nın yeni seçilen milletvekillerine mektup gönderdi.


15-29 yaş arası Bursalı gençlerin çözüm tekliflerinin sunulduğu mektupta birçok konuya dikkat çekildi. Mektupta, şehir içi ulaşımın erişilebilirliğinin artırılmasından, Ar-Ge ve inovasyon merkezlerinin yaygınlaştırılmasına, yeni mezunların tecrübe eksikliği ve askerlik sebepiyle iş imkanlarından yararlanılamamasından, konut, yurt ve kira fiyatlarının denetim altında tutulmasına kadar bir çok mesele çözüm önerisi yer aldı. Gençler, yaşadıkları sorunların giderilmesi için milletvekillerinden destek istedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
32
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç