Gençlerin gelecekten beklentileri rapor haline getirilecek

Rapor haline getirilen fikirler içerisinden uygulanabilecek olanlar ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından hayata geçirilecek.

İznik Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve İznik Belediye Başkanlığı tarafından hayata geçirilen “Gençler Gelecekten Ne Bekliyor” projesi tanıtım toplantısı ile başladı. Şehit Sedat Pelit Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen toplantıya İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar, Belediye Başkanı Osman Sargın, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Coşkun, Milli Eğitim Müdür V. Filiz Baran, İznik Şehit Sedat Pelit Anadolu Lisesi Müdürü Nurkan Oral, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Hüseyin Coşkun, proje ve işleyişi hakkında öğrencilere bilgilendirmede bulundu. Başkan Osman Sargın da yaptığı konuşmada, “Değerli gençler, sizlere geleceğe umutla bakarsanız, geleceğe dönük hayata geçirmek istediğiniz plan, proje ve fikirlerinizi kaymakamlığa, belediye başkanlığımıza bildirerek talepte bulunursanız, bizler elimizden gelen gayreti gösteririz. Gençler yedek kulübesinde değil sahada olmalı. Sizler talep edeceksiniz, isteyeceksiniz, pes etmeden hayallerinizin peşinde koçacaksınız. Bizler sizlerden nasıl bir İznik hayâl ediyorsunuz, nasıl bir ülke hayâl ediyorsunuz, bunu öğrenmek istiyoruz” dedi.

İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar ise konuşmasında “Gençler gelecekten ne bekliyor projesi gerçekten bizler için de önemli. Sizlerin Bu projeyi düşünen Gençlik ve Spor Hizmetleri İlçe Müdürlüğümüze, Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve belediye başkanımıza da bu projeye desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah güzel meyveler ortaya çıkacak” dedi.

Toplantı sonrasında öğrenciler not kâğıtlarına yazmış oldukları fikirlerini sandıklara attılar. Öğrencilerin fikirleri ilgili kurumlar tarafından bir rapor haline getirilerek, uygulanması için çalışmalar yürütülecek.