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18 Ağustos 2018 14:41

Gençlerin kavgasında kan aktı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 16 yaşındaki bir genç bıçakla ağır yaralandı.

Gençlerin kavgasında kan aktı

18 Ağustos 2018 14:41


Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi üzerinde meydana gelen olayda bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı. Henüz bilinmeyen bir sebeple iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada 16 yaşındaki A.I. bıçaklandı. Kanlar içerisinde yere kalan genç olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın failleri ise kayıplara karıştı. Karın boşluğundan aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan A.I, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Polis, kavgaya karışanları arıyor.




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