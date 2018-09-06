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06 Eylül 2018 18:40

Gençlerle Gürsu’nun geleceğine ışık tutuluyor

Bursa’nın Gürsu Belediyesi’nin düzenlediği “1.

Gençlerle Gürsu’nun geleceğine ışık tutuluyor

06 Eylül 2018 18:40

Ericek Gençlik Buluşması” ilgi gördü.


Gürsu Adrenalin Park’ta gerçekleştirilen “1. Ericek Gençlik Buluşması”, gençlerin keyifli anlar yaşadıkları renkli görüntülere sahne oldu. Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ile AR-GE ve İnovasyon Birimi iş birliğiyle tertiplenen şenlikte konuşan Başkan Mustafa Işık, Gürsulu gençlerle buluştu. “Adrenalin Park”ımızın muhteşem göl manzarasında gençlerimizle bir araya geldik” diyen Işık, “Adrenalin Park, doğa sporlarında önemli merkezler arasında yerini almış durumda. Merkezimizi daha da geliştirmek maksadıyla çalışmalarımız devam ediyor. Birçok faaliyete ev sahipliği yapan Adrenalin Park’ta ağırladığımız gençlerimizin Gürsu için hayâllerini, bizlerden beklentilerini dinledik. Gençlerimizin yarınlarımızı aydınlatacak fikirlerinden faydalanarak hizmetlerimize yön vermek istedik” dedi.


Geleneksel hâle gelmesi hedeflenen gençlik buluşmalarında hayata geçirilen hizmetler ve potansiyel projeler hakkında gençlerle istişareler de yapılacak. Adrenalin Park’ta doğa sporları yapma imkânı da bulan gençler, gece kamp ateşinin çevresinde halay çekti.




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