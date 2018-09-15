Gençleşen filo ile konforlu ulaşım

Bursa Büyükşehir Belediyesi ulaşım şirketi Burulaş bünyesine katılan 26 mikrobüsle otobüs filosu yaş ortalaması 6'ya, yeni alınan 50 otobüs ile özel halk otobüsü yaş ortalaması da 3'e indi. Konforlu ulaşımla birlikte toplu ulaşımı tercih eden vatandaşların sayısı giderek artıyor.

Bursa'nın ulaşım meselesine kalıcı çareler bulmak için birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, daha konforlu bir ulaşım için otobüs filosunu gençleştirmeye başladı. Büyükşehir, Burulaş tarafından alınan 26 mikrobüsü sisteme dahil etti. Yeni alınan bu araçlarla Burulaş'ın filosu 383'den 408'e çıkarken, yaş ortalaması da 7'den 6'ya düşmüş oldu. Bunun yanında Burulaş bünyesinde faaliyet gösteren 300 özel halk otobüsünden eski model ve klimasız olan 25'i sistemden çıkarılırken, yerine 50 adet klimalı ve engelli erişimine uygun 50 adet yeni otobüs sisteme dahil oldu. Böylelikle 325 adede ulaşan özel halk otobüsü filosunun yaş ortalaması da 4'ten 3'e düşmüş oldu.

Yeni alınan araçların sisteme dâhil edilmesi münasebetiyle Burulaş yerleşkesinde tören düzenlendi. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Genel Sekreter İsmail Yılmaz, Burulaş Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar ve Bursa Otobüsçüler Odası Başkanvekili Ramazan Çalan da katıldı. Acil eylem planı kapsamında yaptıkları akıllı kavşak uygulaması, şerit genişletme, şerit ilaveleri ve bağlantı yollarıyla trafikte yüzde 40'lara varan bir rahatlama sağladıklarını belirten Başkan Aktaş, “Ancak nüfusu 3 milyona ulaşan, trafiğe kayıtlı araç sayısının 865 bini aştığı bir Bursa'yı konuşuyoruz. Dolayısıyla sadece fiziki yatırımlarla ulaşım sorununu çözmek mümkün değil. Bu nedenle bizim asıl amacımız toplu ulaşım kültürünü yaygınlaştırmak. Bu da ancak toplu ulaşım araçlarında daha ekonomik ve konforlu hizmet vermekle sağlanabilir. Bu doğrultuda, göreve gelir gelmez raylı ulaşımda yüzde 10 ile 17 arasında bir indirim yapmıştık. Yine pazartesi günü uygulamaya girecek yüzde 4 ile 10 arasındaki indirimle raylı ulaşımın daha da cazip hale geleceğine inanıyoruz. Bunun yanında pik saatlere koyduğumuz ilave seferlerle raylı ulaşımdaki yoğunluğa da çözüm üretmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 20 milyon Euro yatırım gerektiren sinyalizasyon sistemi ile zaman aralığını 3,5 dakikadan 2- 2,5 dakikaya indirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

İyileştirme çalışmalarının sadece metro hatları ile sınırlı olmadığını lastik tekerlekli toplu taşıma araçlarında da sürekli hizmet çıtasını yükseltmeye çalıştıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Bugün de Burulaş filosuna katılan 26 adet mikrobüs ile özel halk otobüsleri tarafından alınan 50 otobüsü sisteme dahil ediyoruz. Bu dönüşüm daha yeni başlamış olmasına rağmen vatandaşlarımız tarafından memnuniyetle karşılandı, hatta toplu taşımaya yeni yolcular kazandırdı. Örneğin B/38 hattında son 2 haftadır devreye giren mikrobüsler ile daha sık servis sağlanmasıyla 937 olan günlük ortalama yolcu sayısı yüzde 83'lük artışla 1718'e çıktı. Biz kavuşturan bir kurumuz. Sabahları insanımızı işine, akşamları eşine, evine ulaştırıyoruz. Siz bakmayın birkaç müstakil olayla alakalı çarpıtılan haberlere. Bizim taşımayla alakalı ortaya koyduğumuz donelerle standartlarımız gayet iyi duruma gidiyor. Bu noktada tüm vatandaşlarımızın Burulaş'a, Bursa'daki taşıma sistemine, gerek belediye gerek özel halk otobüslerine güven duymalarını ve sahip çıkmalarını istirham ediyorum. Tabii yanlış yapan olursa da bunun sonucuna katlanır. Asla gözünün yaşına bakmayız” dedi.

Sefere başlayan araçların ilk sürüşünü de Başkan Aktaş yaptı. Burulaş yerleşkesinde yeni mikrobüs ile bir tur atan Başkan Aktaş, yenilenen araçların Bursalılar için hayırlı olmasını diledi.