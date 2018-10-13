Gençliğe yatırım, geleceğe yatırım

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ikinci gençlik merkezi ile ilgili çalışmaların devam ettiğini, ancak Bursa gençliği için bunların yeterli olmadığını belirterek, üçüncü ve dördüncü merkezle ilgili çalışmaları da hemen başlatacaklarını müjdeledi.

Bursa'da eğitim kalitesinin yükseltilmesi maksadıyla eğitim kurumlarına spor tesisleri kazandıran, şehir merkezi eski okulları sil baştan yenileyen, farklı faaliyetlerle gençlerin sporla buluşmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, eğitim ve gençliğe yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Üniversitelilerin yoğun olarak yaşadığı Görükle'ye devasa bir gençlik merkezi kazandırıldı. Gençlik Merkezi ve yurt bölümünden oluşan dev kompleks, 7 bin 450 metrekarelik alana konuşlandırıldı. 96 yatak kapasiteli yurt bölümünde etüt odaları, internet odaları ve kütüphane bulunuyor. Her türlü eğitim atölyesine sahip gençlik merkezi bölümünün ise 45 araçlık kapalı otoparkı, 270 kişilik konferans salonu ve fuaye alanı bulunuyor. Gerek mimarîsi, gerekse donanımıyla bölge gençliğine değer katacak olan Görükle Gençlik Merkezi, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Milletvekilleri, Uludağ ve Karabük Üniversitesi Rektörleri, öğretimin üyeleri ve üniversiteli gençlerin katıldığı törenle hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gençlik Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, insan hayatının en kıymetli hazinesinin gençlik olduğunu söyledi. Gençliğin, çalışkanlık, zindelik, cesaret, metanet, heyecan ve kuvvetin mevsimi olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Bir milletin geleceğini bugünden görmek zor değil. Gençliğe bakmamız yeterlidir. Evet gençlerimiz geleceğimiz. Ecdadımızın bizlere bırakmak için canlarını hiçe sayarak sahip çıktıkları vatan topraklarına yarın aynı inanç ve ruhla sahip çıkacak olanlar. Gençlerimiz, bizim inşa etmek için yoğun emekler sarf ettiğimiz bu ülkenin yarınlarını daha müreffeh hale getirecek. Büyük ve güçlü Türkiye ideali, onların, millî ve manevî değerlere bağlılığı, insana ve doğaya saygısı, fikrî ve kültürel anlamda donanımlı olmalarına bağlı olarak gerçekleşecektir” dedi.

Başkan Aktaş, kent yöneticilerini olarak, gençlerin medeniyet şuuruna sahip,

çağın gereklerini doğru okuyabilen, insanlığa değer katabilecek, özgüvenli ve ahlaklı bireyler olarak yetişmesi için her türlü imkânı hazırladıklarını vurguladı. Büyükşehir Belediyesi olarak gençliğe yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Aktaş, “Açılışını gerçekleştirdiğimiz Görükle Gençlik Merkezi, gençlik proje ve faaliyetlerine hizmet edecek bir merkez. Bursa'mızda eğitimlerini sürdüren yerli ve yabancı gençlerin çalışmalarına destek olacak. Merkezimiz kafeteryaları, gençlik ofisleri, kütüphanesi, bilgisayar/bilişim atölyesi, müzik salonu, resim ve el sanatları atölyesi, gençlik divanı, sinema tiyatro ve konferans salonu, eğitim ve brifing salonu, halk dansları salonu ve idari ofis bölümleriyle tamamen gençlerimize hizmet verecek. Burada yerel, ulusal ve uluslararası konuklarla buluşmalar düzenlenecek. Proje toplulukları ve gençlerin oluşturduğu topluluklarla TRT veya Kültür Bakanlığı sanatçılarının konuk olacağı müzikal faaliyetler yapılacak. Gala gecesi, konuşma, panel ve söyleşilerle desteklenen sinema sanat geceleri olacak. Resim, karikatür, heykel, antika, bilimsel/teknolojik materyal sergileri yapılacak. Üniversite, gençlik toplulukları ve sivil toplum kuruluşları işbirliğinde çalıştaylar, paneller, seminerler, sempozyumlar, konferanslar yapılacak. Bütün bunların yanında BUSMEK ile sanat ve meslek eğitimleri de bu merkezde olacak. Avrupa Birliği Bakanlığı gençlik çalışmaları projeleri programından olan Avrupa Gönüllü Hizmeti kapsamında üniversiteli gençlerimizi dil eğitimi ve gönüllü hizmetleri için, Almanya, Portekiz, İngiltere, Malta, Makedonya, Romanya, Macaristan, İtalya ve Norveç'e göndereceğiz. Merkezimizin sunduğu bütün imkânlardan faydalanmak, inanıyorum ki gençlerimizin hem eğitim hayatlarına hem de geleceklerine önemli katkılar sağlayacaktır” diye konuştu.

Yeni merkez müjdesi

Kendisinin de Uludağ Üniversitesi mezunu olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, Görükle gibi gençliğin kalbinin attığı bir bölgeye sadece bir gençlik merkezinin yeterli olmadığını, çok yakında ikinci gençlik merkezini hizmete açacaklarını kaydetti. Konuşmasında yeni gençlik merkezlerinin müjdesini veren Başkan Aktaş, “Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirmiş bir ağabeyimiz olarak ifade etmek istiyorum. Burada 2 tane merkez yeterli mi? Asla değil. Kesinlikle üçüncü ve dördüncü ile alakalı da bir çalışma içerisinde olacağımızı, hemen bu konuyla alakalı çalışma başlatacağımızı da burada ifade etmek istiyorum. Ben üniversiteyi bitireli tam 25 yıl olmuş. Bu üniversite biter mi diyordum, baktım ki aradan 25 sene geçmiş. Benim oğlum da geçen sene üniversiteyi bitirdi. Üniversite de bitiyor, iş hayatı da bitiyor, bir gün hayat da bitiyor. Önemli olan güzel yaşayabilmek, güzel işler yapmak ve bu güzel ülkenin geleceği için gerçekten bir umut olabilmek. Unutmayın siz varsınız bu mekanlar değerli ve kıymetli. Siz projenizi, faaliyetinizi ortaya koyun, biz gece gündüz demeden bunlara destek vermenin gayreti ve heyecan içerisinde olalım” dedi.

Gençlik en büyük zenginlik

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, son 15 yılda Türkiye'de hem yatırımların arttığını hem de refah seviyesinin belli bir seviyeye ulaştığını söyledi. Ağır ekonomik şartlara rağmen ülkede bir yatırım furyası başladığını hatırlatan Çavuşoğlu, “Türkiye bunları yaparken, yeni madenler bulmadı. Yeni altın rezervleri tespit etmedi, petrol kaynaklarına ulaşmadı. Bütçesinde hakikaten bunları gerçekleştirebilecek bir doluluğa sahip değildi. Ama bir şeye güvendi yola çıkarken, önce insanına güvendi, milletine güvendi, her şeyden de önemlisi gençlerine güvendi. Beşerî sermaye derler bilirsiniz, insan sermayesi. İnsanın da en değerlisi, bu perspektiften baktığımız zaman siz gençlersiniz. Türkiye bu anlamda çok şanslı ve avantajlı bir mevkiide. Avrupa'ya ya da dünyanın herhangi bir bölgesine baktığımız zaman Türkiye bunlar içerisinde genç nüfusa en fazla oranda sahip olan ülke. Bugün Avrupa'da 50- 55 yaş ortalaması bulunan gelişmiş ülkeler var. Türkiye baktığımızda hem 81 milyon nüfus hem de 30 yaş ortalaması muhteşem bir kaynak” dedi.

Törene katılan milletvekilleri adına söz alan Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ise öğrencilik yıllarında hep böyle bir tesisin hayalini kurduğunu hatırlatarak, bugün bu hayalin gerçekleştiğini görmekten mutluluk duyduğunu kaydetti.

Görükle Mahalle Muhtarı Harun Kızıl ve Görükle Gençlik Merkezi Öğrenci Temsilcisi Aylin Sezer de bölgeye kazandırılan tesis sebebiyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti.

Kurdele kesilmesiyle hizmete açılan Görükle Gençlik Merkezi'ni gezen Başkan Aktaş ve protokol üyeleri, atölye çalışmalarını inceledi, farklı alanlarda eğitim gören öğrencilerle sohbet etti.